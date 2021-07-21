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  4. PSV - Galatasaray maçında yayın gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

PSV - Galatasaray maçında yayın gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

Galatasaray Avrupa sahnesinde bugün 22.00'da PSV ile karşı karşıya geldi. Mücadele hala devam ederken Türkiye'den ise yayına ulaşılmıyor. TV8'den yayınlanacağı bildirilen maçta görüntü gidip "teknik bir arızadan dolayı yayınımız birazdan devam edecektir" yazısı çıkınca yayın, sosyal medyada alay konusu oldu.

PSV - Galatasaray maçında yayın gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

Galatasaray Şampiyonlar ligi ön eleme 2. tur maçında PSV deplasmanına gitti. Grup aşamalarına kalması için bu zorlu sınavı geçmesi gereken cimbomun maçı merakla bekleniyordu. Galatasaray'ın maçı için ekran başına kilitlenen sporseverler ise bir süre sonra şaşkınlıkla siyah ekrana bakmak zorunda kaldı. Yayını yapması beklenen TV8 teknik bir arıza yaşandığı için yayına ara verildiğini bildirdi. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. İşte yapılan bazı yorumlar...

"Acun hızını alamayıp maçlara da reklam koydu sandım"

PSV - Galatasaray maçının yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

"Maç yayını aldığına pişman olan Acun suratı"

PSV - Galatasaray maçının yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

 

"Kritik yayınlarda Acun"

PSV - Galatasaray maçının yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

 

"Allahını seversen sen git Survivor falan çek maçlara karışma gözünü seveyim"

PSV - Galatasaray maçının yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

 

"Aslında Acun Ilıcalı yayını keserek Galatasaray'a iyilik yapıyormuş boşu boşuna kızdınız adama"

PSV - Galatasaray maçında yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

Acun bile bu oyuna dayanamadı yayını kesti

PSV - Galatasaray maçının yayını gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

 

 

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