PSV - Galatasaray maçında yayın gitti | Sosyal medyada alay konusu oldu

Galatasaray Şampiyonlar ligi ön eleme 2. tur maçında PSV deplasmanına gitti. Grup aşamalarına kalması için bu zorlu sınavı geçmesi gereken cimbomun maçı merakla bekleniyordu. Galatasaray'ın maçı için ekran başına kilitlenen sporseverler ise bir süre sonra şaşkınlıkla siyah ekrana bakmak zorunda kaldı. Yayını yapması beklenen TV8 teknik bir arıza yaşandığı için yayına ara verildiğini bildirdi. Bu durum sosyal medyada alay konusu oldu. İşte yapılan bazı yorumlar...

"Acun hızını alamayıp maçlara da reklam koydu sandım"

"Maç yayını aldığına pişman olan Acun suratı"

"Kritik yayınlarda Acun"

"Allahını seversen sen git Survivor falan çek maçlara karışma gözünü seveyim"

"Aslında Acun Ilıcalı yayını keserek Galatasaray'a iyilik yapıyormuş boşu boşuna kızdınız adama"

Acun bile bu oyuna dayanamadı yayını kesti