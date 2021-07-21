Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için ön eleme turlarını geçmek zorunda. İlk maçına ikinci ön eleme turunda PSV Eindhoven karşısına çıkacak olan sarı kırmızılı ekipte hedef galibiyet. Cimbomun bu zorlu mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverlerin aklında ise PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? soruları yer alıyor. İşte cevaplar...

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sarı kırmızılı ekip Hollanda devinin karşısına 21 Temmuz 2021 bu akşam çıkacak. Saat 22.00'da başlayacak olan karşılaşma TV8 ekranlarından izleyici ile buluşacak.

PSV - GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. ÖN ELEME MAÇI ŞİFRELİ Mİ ŞİFRESİZ Mİ?

Eindhoven'ın Philips Stadion Stadyumu'nd oynanacak mücadele TV8 ekranlarına şifresiz bir şekilde naklen yayınlanacak.

Öte yandan TV8, Digiturk 28, D Smart 28, Kablo TV 34, Tivibu 31, Turkcell TV+ 29, Vodafone TV 28 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

PSV - Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme maçı canlı izle | TV8 canlı yayın izle linki