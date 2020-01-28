PTSO’dan Elazığ ve Malatya’ya kardeş eli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Pasinler Ticaret ve Sanayi Odası (PTSO) tarafından Elazığ ve Malatya'da deprem den etkilenen ihtiyaç sahiplerine temel ihtiyaç malzemesi gönderildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde Pasinler TSO tarafından başlatılan yardım kampanyasında içerisinde yer alan gıda malzemeleri ısıtıcı, giyim malzemesi ve battaniyeler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması üzere yola çıktı.

'Kardeşlerimizin Yanındayız" sloganı ile yola çıkan yardım malzemelerini inceleyen PTSO Başkanı Aydın Taşbaşı, depremden zarar gören hemşerilerinin yaralarının sarılması noktasında Pasinler TSO olarak seferber olduklarını söyledi.

Kaynak: İHA