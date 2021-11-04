PTT tarafından her yıl düzenli olarak işçi alımı ilanları yayımlanıyor. Ancak, son yıllarda istihdam sağlanamaması üzerine vatandaşlar belirli günlerde işçi alımına dair araştırma yapmaya devam ediyor. Son gelen bilgiler doğrultusunda "PTT 15 bin personel alımı hangi alanlarda yapılacak 2021? PTT personel alımı şartları nedir, ne zaman başlayacak?" konuları merak konusu oldu. İşte detaylar...

PTT 15 BİN PERSONEL ALIMI HANGİ ALANLARDA YAPILACAK 2021? PTT PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PTT personel alımında “Büro Görevlisi, Postacı alımları Avukat, Mimar, Mühendis, Tekniker, Gişe” kadroları için personel alımının yapılması bekleniyor.

Türk vatandaşı olmak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak,

Kamu haklarından yasaklı bulunmamak,

Yapılacak “yazılı ve/veya sözlü sınavda” başarılı olmak,

18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,

Başka kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak,

Akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Atanacağı pozisyon için bu ilanda belirtilen öğrenim şartına haiz olmak,

Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda sakınca bulunmamış olmak,

Daha önce çalıştıkları kamu kurum veya kuruluşlarından disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak şartı bulunmaktadır.

PTT KARGO ÜCRETLERİ 2021 | PTT KARGO ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

PTT'nin resmi internet sitesi üzerinden göndermek istediğiniz kargonun, ağırlık, en, boy, yükseklik ve desi bilgilerini doğru olarak doldurduğunuz takdirde ücretlendirme bilgisine erişebilirsiniz. PTT'den alınan bilgilere göre genel fiyatlandırılma şu şekilde;

PTT kargoda 1 kg olan gönderinin ücreti ( 1 kg dahil olmak üzere) 16,25 TL'dir.

PTT kargoda 2 kg olan gönderinin ücreti ( 2 kg dahil olmak üzere) 18,25 TL'dir.

PTT kargoda 3 kg olan gönderinin ücreti ( 3 kg dahil olmak üzere) 20 TL'dir.

PTT kargoda 3 kg ile 30 kg olan gönderinin her 1 kg ücreti ( 30 kg dahil olmak üzere) 1,80 TL'dir.

PTT kargoda 4 kg olan gönderinin ücreti ( 4 kg dahil olmak üzere) 21,80 TL'dir.

PTT kargoda 5 kg olan gönderinin ücreti ( 5 kg dahil olmak üzere) 23,60 TL'dir.

Ağırlığı fazla olan gönderilerin ücretlendirilmesi ise şu şekildedir;

30 Kilogramdan 50 Kilograma kadar olan gönderide her 1 kg için olmak üzere ücreti 1,60 TL'dir.

50 Kilogram ve daha ağır gönderiler için her bir kilo başına a kadar olan gönderinin ücreti 1,30 TL'dir.

PTT KARGO ÜCRETİ HESAPLAMA

PTT kargo ücreti hesaplama işlemini kendiniz de yapabilirsiniz. Basit olan bu hesaplamada, göndermek istediğiniz ürünü önceden paketlemeli ve ptt şubelerine hazır bir şekilde ulaştırmalısınız. Paketi halde vereceğiniz kargonun ne kadar tutacağını hesaplamak üzere metre yardımıyla ölçmeniz gerekecek. Bu sayede paketin desi bilgisini öğrenecek ve kaç desi olduğunu ortaya çıkaracaksınız.

PTT kargo fiyatı desi üzerinden hesaplanmaktadır. Paketin eni, boyu ve yüksekliği birbiri ile çarpılıp, çıkan rakam ise 3.000’e bölünmelidir. Aşağıdaki örnekteki gibi siz de göndereceğiniz paketin bilgilerini ölçebilir ve basit bir hesaplama yapabilirsiniz.

PTT KARGO 1 KG ÜCRETİ NE KADAR?

PTT kargo ile 1 KG ağırlığında gönderi ücreti 16.25 TL olarak belirlenmiştir. 1 KG üzerindeki ve desi hesaplamalarına göre hacmi fazla olan gönderiler için fiyatlandırma 29 TL’ye kadar ulaşmaktadır.

PTT KARGO ADRESE TESLİM YAPIYOR MU?

PTT kargonun adrese teslim hizmeti bulunmaktadır. 16.25 TL’lik ücrete adrese teslim hizmeti dahil olup, kişinin şubeden alacağını belirtmeniz durumunda kargo ücretinde 5 TL’ye kadar indirim yapılacaktır.

PTT KARGO KAPIDA ÖDEME ÜCRETİ NE KADAR?

PTT kargo kapıda ödeme sistemi 1.5 TL’den başlayan komisyonlar ile sunulmaktadır. Gönderi tipi, adres ve ek hizmetlerin durumuna göre bu tutar değişiklik göstermektedir.

PTT KARŞI ÖDEMELİ KARGO NASIL ÖDENİR?

PTT ile karşı ödemeli kargo gönderebilirsiniz. Kargoyu şubeye teslim ederken ücret bilgisini “Karşı Ödemeli” olarak belirtmeniz yeterlidir. Bu durumu belirtmediğiniz zaman kargo ücreti size yansır.