PTT 1500 tl kredi başvurusu nasıl yapılır? | PTT İhtiyaç Kredisi Nasıl Alınır, şartları nelerdir 2021 ?

PTT tarafından az önce yapılan açıklamaya göre PTT kimlik kartıyla birlikte giden herkese gişelerden kefil ya da şart aranmadan 1500 TL nakit ödeme yapılacak. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar sadece kimlikleri ile birlikte PTT'ye giderek ödemelerden faydalanabilecek. Duyurunun yapılmasının hemen ardından başvurularda talep patlaması yaşandığı öğrenildi. Ödemeleri kaçırmak istemeyenler, hemen en yakın PTT şubesine uğrayıp haklarından yararlanabilirler.

PTT 1500 TL KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? | PTT İHTİYAÇ KREDİSİ NASIL ALINIR 2021 ?

Tanınan haktan yararlanmak isteyen vatandaşların doğrudan en yakın PTT şubelerine gitmesi gerekiyor. Şubeye giderek kimlik kartını veren vatandaşlar, gişelerden kısa süre içerisinde onay formu dolduracak Aynı gün içerisinde PTT tarafından kredi onayı sağlanırken elbette geri ödeme planı da hazırlanacak. Kredi alabilmek için siciliniz temiz olması gerekiyor. Yani daha önce çektiğiniz kredileri ve kredi kartı borçlarınızı düzenli ödendiyse eğer PTT’den kredi alma şansınız oluyor. Dosya masrafı ya da sigorta kesintisi dahi olmadan doğrudan 1500 TL nakit hesabınıza geçiyor.

PTT KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

Koronavirüs salgını sürecinde PTT vatandaşlara birçok maddi destek sağlamıştı. Vaka sayılarının artış gösterdiği bu günlerde yeniden vatandaşlara ekonomik destek sağlamaya hazırlanan PTT, kredi başvurusu için birtakım şartlarda bulunuyor. Bu şartlardan en önemlisi ise 18 ve 80 yaş aralığının destekten faydalanabilmesi, böylelikle kredi taksitlerinin vadesi de vatandaşların yaşına göre belirleniyor. Bu nedenle öncelikle bir PTT şubesine gitmeli ve yaşınıza uygun vade seçeneklerini öğrenmeniz gerekiyor. Başvuru yapmak istiyorsanız hemen anında gişelerden başvuru işlemlerini tamamlayabilirsiniz. Henüz dakikalar önce bu açıklamanın yapılmasına rağmen PTT şubelerine vatandaşların Akın Akın gittiği öğrenildi. Eğer Kredi imkanından faydalanmak istiyorsanız geç kalmayın çünkü başvurular sınırlı sayıda kabul edilecek.