Son dönemlerde sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan hediye çekleri mesajları ile birçok vatandaş, gelen mesajları belirli kişilere göndererek çek kazanacağını düşünüyor. Son olarak PTT'nin 180. yılına özel hediye dağıtılacağı haberleri vatandaşlar arasında merak edilmeye başladı. Durumu merak edenler "PTT 180.yılına özel 2000 TL hediye çeki gerçek mi? PTT 2000 TL doğru mu?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladı. Biz de haberimizde merak edilenlere cevap verdik. İşte detaylar...

PTT 180. YILINA ÖZEL 2000 TL HEDİYE ÇEKİ GERÇEK Mİ? PTT 2000 TL DOĞRU MU?

Özellikle whatsapp tarafından vatandaşlar arasında mesaj yoluyla hediye çeki kazanma mesajları ile birçok vatandaş PTT şubelerine gidiyor.

Linke tıklandığı zaman hediye çeki kazandınız mesajları gerçeği yansıtmamaktadır.

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