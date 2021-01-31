Son zamanlarda Türkiye'de fahiş fiyatlara satılan ayçiçek yağı ile ilgili PTT'den önemli bir hareket geldi. Ayçiçek yağını vatandaşlara uyun fiyatlar üzerinden satma kararı alan PTT'nin duyurduğu haberin ardından PTT ayçiçek yağı fiyatı ne kadar? PTT ayçiçek yağı ne zaman başlayacak, nasıl satılacak? başlığı internette çokça bakılmaya başlandı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

HANGİ GIDA ÜRÜNLERİ İNDİRİMLİ SATIŞA SUNULACAK?

PTT, ilk etapta tüm evlerin temel ihtiyacı olan ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerini indirimli fiyatlardan satışa sunacak. Akabinde diğer ihtiyaçları da vatandaşların talepleri doğrultusunda indirimli ürün yelpazesine eklemeye devam edecek.

PTT İNDİRİMLİ YAĞ, ÇAY, ŞEKER, UN, TUZ, SALÇA, BAKLİYAT ÜRÜNLERİNİ NASIL SATACAK?

PTT, indirimli ayçiçek yağı zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünleri online alışveriş platformu olan PttAVM.com üzerinden yapacak. Vatandaşları Kredi ya da banka kartı ile alışverişini yapacak ve ürünler kargo ile adrese kadar ulaştırılacak.

PTT AYÇİÇEK YAĞI SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NASIL SATILACAK?

Temel gıda ürünlerindeki fiyat artışlarına karşı kooperatifler ve PTT’nin indirimli satış ortaklığı devreye alınacak. PTT ucuz ayçiçek yağı satacak. Ayçiçek yağı satışının ne zaman başlayacağı ve kadar olacağı merak ediliyor. PTT ayçiçek yağını alışveriş sitesi PttAVM.com üzerinden yapacak.

İlk olarak, ayçiçek yağı başta olmak üzere, zeytinyağı, şeker, bakliyat, un, tuz, salça ve bal gibi temel gıda ürünlerinde fiyatların aşağıya çekilmesi için kooperatif ürünlerine ağırlık verilecek. Ücretsiz kargo ile de üretici ve tedarikçilerin indirime destek vermesi sağlanacak.

PTT AYÇİÇEK YAĞI FYATI NE KADAR?

Ürünlerin ne kadar olacağı henüz belli olmadı. PttAVM.com sitesi üzerinden satışa sunulduğunda indirimli ürünlere ulaşabilirsiniz.

MARKETLERDE AYÇİÇEK YAĞI ÜCRETLERİ NE KADAR?

TÜİK verilerine göre, ayçiçeğin kilogram fiyatı son bir yılda yüzde 52,3 arttı. Tüketici enflasyonunu gecikmeli olarak etkileyen yurt içi üretici fiyatlarına bakıldığında, "bitkisel ve hayvansal sıvı ve katı yağlar" sektöründe son bir yıllık fiyat artışının yüzde 63,3 olduğu görülüyor. Bu durum, yağ fiyatlarının önümüzdeki dönemde artacağına işaret ediyor. Marketlerde yağ fiyatı yansımalarına bakıldığında 5 litra ayçiçek yağının en düşük 60 liradan başlayıp 80 liraya kadar fiyat aralığında olduğu söylenebilir. Ürünler markete ve markaya göre değişiklik gösteriyor.