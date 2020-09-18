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  3. PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

Şırnak PTT Baş Müdürlüğü tarafından polis, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve PTT çalışanlarından oluşan 80 kişiyle soygun ve deprem tatbikatı yapılarak bu tür sabotajlardan kurtulma konusunda çalışanlara eğitim verildi.

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

Şırnak PTT Baş Müdürlüğü'nce polis, AFAD, sağlık görevlileri, itfaiye ekipleri ve PTT çalışanlarından oluşan 80 kişiyle soygun ve deprem tatbikatı yapıldı. Soygun tatbikatında senaryo gereği, PTT şubesine gelen silah kişi, personelden kasadaki parayı çıkarmasını istedi. Soygun girişimi ardından şube binasına gelen müzakereci polis, soyguncuyu ikna ederek, eyleminden vazgeçirdi.

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

​Deprem tatbikatında ise oluşan göçüğün altında kalan yaralılar, AFAD ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak, tedavileri için sağlık görevlilerine ulaştırıldı. Tatbikatta itfaiye ekipleri ise depremin ardından çıkan yangını yaptıkları müdahaleyle kontrol altına aldı.

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

Şırnak PTT Başmüdürü Faik Öz, amaçlarının çalışanlarını her türlü olumsuzluğa hazırlamak olduğunu belirterek şöyle dedi: "Bugünkü tatbikatımızın amacı yangın, sel, deprem, sabotaj gibi birtakım olaylara karşı herkesin görev ve sorumluluğunu bilmesidir. Allah göstermesin böyle bir durumda ne yapması gerektiğini öğrenmesini amaçlıyoruz tatbikatlarımızla. Bu tür tatbikatları her yıl PTT olarak yapıyoruz. Amacımız buradaki arkadaşlarımızın zararını en aza indirmek. Bu tür sabotajlardan, doğal afetlerden kurtulma yollarını en pratik şekilde öğrenip, öğretmek amacındayız."

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

PTT binasında 80 kişiyle soygun tatbikatı

Berna Akkaya
Editör


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