PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli

. PTT kart sahipleri 2500 TL destek ödemesini ATM'lerden hemen alabilirler. Bu destek ödemelerinden yüzbinlerce kişi yararlanmaktadır.

YAYINLAMA
Google News
PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli

PTT kartı sahiplerine yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2500 TL destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı haberi yapılmaktadır. Bu ödemeler dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardım ve destek ödemeleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayı içerisinde başlayan ödemeler PTT kartı sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

ATM'lerden Hemen Alabilirler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT kartı sahipleri için yapılan bu destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapmış ve ödemelerin bugün itibariyle hesaplara geçeceğini belirtmiştir. PTT kart sahipleri 2500 TL destek ödemesini ATM'lerden hemen alabilirler. Bu destek ödemelerinden yüzbinlerce kişi yararlanmaktadır.

PTT Kartı Olanlara Doğal Gaz Yardımı

PTT kartı olanlara doğal gaz yardımı olarak da bilinen 2500 TL nakit destek ödemesinin mayıs ayında hesaplara yatırıldığından bahsedilmektedir. Bu destek ödemesi kış döneminde vatandaşlara sağlanmakta olup, daha önce başvuru yapmış olanlar bugün itibarıyla ödemelerini almaya başlamıştır. PTT kartı olmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla mayıs ayı doğal gaz destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. Bu ödemeler belirli şartları karşılayan kişilere yapılmaktadır.

Doğal Gaz Destek Ödemeleri

Doğal gaz destek ödemeleri T.C kimlik numarasına göre belirlenmektedir. Eğer hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise doğal gaz desteği alabilirsiniz. Bu şartı sağlayanlar daha önce başvuru yapmışlarsa mayıs ayı ödemeleri bugün itibariyle hesaplarına geçmeye başlamıştır. Başvuru yapmamış olanlar da hâlâ doğal gaz yardımı ödemelerinden faydalanabilirler.

Başvuru işlemlerini tamamlayarak doğal gaz destek ödemelerine başvurabilirler. Detaylı başvuru süreci ve gereken belgeleri öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî internet sitesini veya yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı ziyaret edebilirsiniz. Bu destek ödemeleri ailelerin doğal gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yardımdan Yararlanmak İsteyenler İçin Başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mayıs ayı içerisinde yapılacak olan doğal gaz destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurduğu belirtilmektedir. Bu ödemeler belirli şartlar doğrultusunda T.C kimlik numarasına göre yapılmaktadır. Başvuru yapmayanlar ise başvuru işlemlerini tamamlayarak doğal gaz yardımı ödemelerinden faydalanabilirler.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
Dışişleri Bakanlığı KPSS'siz Memur Alımı Yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınavsız Personel Alımı Yapacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi Sınavsız Personel Alımı Yapacak
2023 Karayolları İşçi Kurası Ne Zaman?
2023 Karayolları İşçi Kurası Ne Zaman?
Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında
Sahil Güvenlik Komutanlığı, "uzman erbaş" alıyor, başvurular, 9-16 Mayıs tarihleri arasında
Son Haberler
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
14 Mayıs 2023 İstanbul ilçe, ilçe seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adayları ve partiler hangi ilçeden ne kadar oy aldı?
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Mocha Kasırgası 5 can aldı! Myanmar’da denizde çıkan kasırga adayı vurdu!
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
Spor Toto Süper Lig'inde 34. hafta: Fenerbahçe - Trabzonspor karşılaşmasını Abdulkadir Bitigen yönetecek
PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli
PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
Yargıtay'dan bir emsal karar daha! Milyonlarca yol ve yemek ücreti alamayan işçilerin dikkatine!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
EYT'yi az farkla kaçıranlara yeni müjde! Kısmi emeklilik formülü yolda!
Çok Okunanlar
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
YSK Başkanı Yener, son oy oranına ilişkin açıklama yaptı:
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Meral Akşener'in suratı yine düştü! Hayalleri başka bahara kaldı!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Oyunu Ak parti'ye kullanan depremzede seçmene, zehir zemberek sözler!
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
Almanya İşçi Alımına Başlıyor! 70 Bin Euro Maaş! Kimler Nasıl Başvuru Yapacak
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
En Düşük Öğretmen Maaşı Ne Kadar? En Yüksek Öğretmen Maaşı Ne Kadar
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
En Düşük Polis Maaşı Ne Kadar? Polisler Ne Kadar Maaş Alıyor!
Yorumlananlar
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
Mustafa Destici: “Kılıçdaroğlu' Terör örgütleriyle anlaştı, Ne kadar terör örgütü varsa onu destekliyor”
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
SON DAKİKA: Erzurum'daki provokasyonda FETÖ izi, Taş atan istihbaratçı çıktı
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Ekrem İmamoğlu'nun Konya mitinginde karıştı! "Götürün orada muhafaza etmeyin!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na Taşlı saldırıyla ilgili ilk açıklamayı yaptı: "Çamura yatmaya başladılar"