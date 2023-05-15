PTT Kartı Olanlara 2500 TL Ödeme! Başvuru Yapmanız Yeterli

PTT kartı sahiplerine yönelik olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2500 TL destek ödemelerinin hesaplara aktarıldığı haberi yapılmaktadır. Bu ödemeler dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere yapılan sosyal yardım ve destek ödemeleri kapsamında gerçekleştirilmektedir. Mayıs ayı içerisinde başlayan ödemeler PTT kartı sahiplerinin hesaplarına aktarılmaktadır.

ATM'lerden Hemen Alabilirler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, PTT kartı sahipleri için yapılan bu destek ödemeleriyle ilgili açıklama yapmış ve ödemelerin bugün itibariyle hesaplara geçeceğini belirtmiştir. PTT kart sahipleri 2500 TL destek ödemesini ATM'lerden hemen alabilirler. Bu destek ödemelerinden yüzbinlerce kişi yararlanmaktadır.

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PTT Kartı Olanlara Doğal Gaz Yardımı

PTT kartı olanlara doğal gaz yardımı olarak da bilinen 2500 TL nakit destek ödemesinin mayıs ayında hesaplara yatırıldığından bahsedilmektedir. Bu destek ödemesi kış döneminde vatandaşlara sağlanmakta olup, daha önce başvuru yapmış olanlar bugün itibarıyla ödemelerini almaya başlamıştır. PTT kartı olmayanlar ise ödemelerini PTT şubelerinden alabilirler.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün sabah saatlerinde yaptığı duyuruyla mayıs ayı doğal gaz destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başladığını açıkladı. Bu ödemeler belirli şartları karşılayan kişilere yapılmaktadır.

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Doğal Gaz Destek Ödemeleri

Doğal gaz destek ödemeleri T.C kimlik numarasına göre belirlenmektedir. Eğer hane içindeki kişi başına düşen gelir asgari ücretin üçte birinden az ise doğal gaz desteği alabilirsiniz. Bu şartı sağlayanlar daha önce başvuru yapmışlarsa mayıs ayı ödemeleri bugün itibariyle hesaplarına geçmeye başlamıştır. Başvuru yapmamış olanlar da hâlâ doğal gaz yardımı ödemelerinden faydalanabilirler.

Başvuru işlemlerini tamamlayarak doğal gaz destek ödemelerine başvurabilirler. Detaylı başvuru süreci ve gereken belgeleri öğrenmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî internet sitesini veya yerel Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nı ziyaret edebilirsiniz. Bu destek ödemeleri ailelerin doğal gaz faturalarını ödemelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yardımdan Yararlanmak İsteyenler İçin Başvuru

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın mayıs ayı içerisinde yapılacak olan doğal gaz destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurduğu belirtilmektedir. Bu ödemeler belirli şartlar doğrultusunda T.C kimlik numarasına göre yapılmaktadır. Başvuru yapmayanlar ise başvuru işlemlerini tamamlayarak doğal gaz yardımı ödemelerinden faydalanabilirler.