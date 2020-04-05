PTT maskesi özellikleri neler? İşte PTT maske formu
Koronavirüs için alınan sağlık tedbirleri arasında maske kullanımı oldukça önemli. Bu anlamda PTT vasıtasıyla ücretsiz maske dağıtımı yapılacağı açıklandı. Peki PTT maskesi özellikleri neler? İşte PTT maske formu
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından sonra gerekli tedbirleri almaya devam eden Türkiye, vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtacak. Peki PTT maskesi özellikleri neler? İşte PTT maske formu
Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çalışmasıyla birlikte, online ortamda ePttAVM.com üzerinden tüm vatandaşlara ücretsiz olarak maske temini sağlanacak. Söz konusu ürünlerin teminine 'https://maske.epttavm.com/' internet adresinden ulaşılabiliyor.
PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacak maskeler için vatandaşlara her hafta bir paket kotası getirildi. 3 katlı 5 adet cerrahi maskeyi temin etmek için ilk olarak "https://maske.epttavm.com/" adresine giriş yapmalısınız. Sitede yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz. Formu doldururken, adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olmalısınız.
PTT MASKE FORMU DOLDUR
Vatandaşlara yöneltilen formda ise T.C. Kimlik Numarası, Doğum Tarihi ve Ad Soyad gibi temel konular hakkında bilgi talep ediliyor.
İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre vatandaşların her hafta "1" paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır. Öte yandan maskelerin PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacağı da sitede yer alan bilgiler arasında.
20 yaş altı vatandaşlar ile 65 yaş üstü vatandaşlar ise sokağa çıkma kısıtlaması bulunduğundan dolayı, ücretsiz maske hizmetinden yararlanamıyor.
ÜCRETSİZ MASKE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
PTT MASKESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
PTT'nin internet sitesinden başvuruda bulunan vatandaşlara temin edilecek maskelerin özellikleri ise şu şekilde:
- Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.
- Fiberglass ve lateks içermemektedir.
- Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.
- Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.
- Kolay kullanıma uygundur.
- Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.
- Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.
- Hijyenik ve CE'li dir.
- Yüze tam uyumludur.
- Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.
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