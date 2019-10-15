PTT Spor-Vakıfbank: 0-3

SALON: TVF Başkent Voleybol Salonu

HAKEMLER: Burhan İlhan, Koray Yılmazgil

PTT SPOR: Aslıhan, Gergana 8, Janset 4, Polen 4, Leyva 9, Nasya 5, C.Önal (L), Burcu 1, C.Baysal 1, Yağmur 1, Dolunay

VAKIFBANK: Meliha 10, Melis 7, Haak 17, Ebrar 12, Milena 8, Maja 3, Gizem (L), Cansu, Gözde 3, Zehra

SETLER: 17-25, 17-25, 15-25

SÜRE: 66 dakika (22', 21', 23')

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 2'inci haftasında PTT Spor Kulübü'nü deplasmanda 17-25, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Konuk ekip böylece ligde 4 gün içinde oynadığı iki maçı da kazanmış oldu.

Son iki sezonun FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve Sultanlar Ligi şampiyonu VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Vestel Venus Sultanlar Ligi 2'nci haftasında PTT Spor Kulübü'nü deplasmanda 17-25, 17-25 ve 15-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti. TVF Başkent Voleybol Salonu'ndaki karşılaşmaya hücumda etkili başlayan sarı-siyahlılar, teknik molasına 12-9 önde girdiği ilk seti 25-17 almayı başardı. İlk sette olduğu gibi 2'nci setin de teknik molasına 12-9 önde giren VakıfBank, üst üste servis sayıları ürettiği seti 25-17 alarak, karşılaşmada 2-0 öne geçti. 3'üncü setin teknik molasına 12-10 geride giren konuk ekip, mola dönüşü üst üste 10 sayı alarak 20-12 öne geçti. Rakibine dönüş izni vermeyen VakıfBank, 3'üncü seti 25-15, mücadeleyi de 3-0 kazanarak, ligde 2'de 2 yaptı.

Vakıfbank, Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında 20 Ekim Pazar günü VakıfBank Spor Sarayı'nda Türk Hava Yolları'nı ağırlayacak.

(FOTOĞRAFLI)

Kaynak: DHA