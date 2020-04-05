PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? Ücretsiz maske şartları

Koronavirüse yönelik tedbirlerini her geçen gün artıran Türkiye, vatandaşlarına ücretsiz maske dağıtacak. Peki PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır? İşte ücretsiz maske şartları...

İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği kararı alınmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı. Artık vatandaşlar maske eksiklerini PTT üzerinden karşılayabilecek.

PTT ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni tedbirleri kamuoyuna sundu. 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı, 30 büyükşehire giriş ve çıkış yasağı getirilirken son olarak maske takma zorunluluğu getirilmişti.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de yasak başladı, maskesi olmayan yolculara bazı belediyeler tarafından maske dağıtımı yapıldı. İçişleri Bakanlığı'nın aldığı kararla marketler ve çarşılara ayrıca bazı şehirlerde ulaşım araçlarına maske takılmadan girilmeyeceği açıklanmıştı. Bu konuda maske eksiği bulunan vatandaşlar için PTT açıklama yaptı.

İletişim Başkanı Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara maske dağıtılacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının koordinasyonunda, "https://maske.epttavm.com" adresindeki formu dolduran, 20-65 yaş arasındaki her vatandaşın evine haftada 5 maskenin teslim edileceğini kaydetti.

Maskeler, PTT kargo ile ücretsiz olarak vatandaşlara ulaştırılacak.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan’ın talimatıyla, Sağlık ve Ulaştırma Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda 20-65 yaş arası vatandaşlarımıza maske dağıtılacaktır.https://t.co/ALe3X42uwn adresindeki formu dolduran her vatandaşımızın evine haftada 5 adet maske teslim edilecektir. pic.twitter.com/2CWDpFKyjj — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) April 5, 2020

PTT MASKE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN

Açılan linkin en sonunda, kişilerin kimlik bilgilerinin doldurulacağı "maske başvuru formu" yer alıyor.

İnternet sitesinin yoğun giriş nedeniyle kiltlendiği görüldü.

Ücretsiz maske şartları

PTT'den ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili şu açıklama yapıldı:

T.C. Sağlık Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın almış olduğu karara istinaden; online ortamda ePttAVM.com üzerinden vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske temini sağlanacaktır.

Aile üyeleriniz için maske temin etmek isterseniz, aile üyelerine ait bilgileri form üzerinde doldurarak onlara da ücretsiz maske temini sağlayabilirsiniz.

Aşağıda yer alan formdaki bilgileri doldurarak maskenizi ücretsiz olarak temin edebilirsiniz.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

Uyarı: Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altında ki vatandaşlarımızı kapsamamaktadır. TC kimlik numaranız ile doğrulama yapıldıktan sonra belirtilen yaş kriterlerine uymanız durumunda maskeniz tarafınıza gönderilecektir.

PTT MASKESİ ÖZELLİKLERİ NELER?

PTT'nin internet sitesinden başvuruda bulunan vatandaşlara temin edilecek maskelerin özellikleri ise şu şekilde:

Yumuşak ve ayarlanabilir, tahriş etmez, rahat takılır.

Fiberglass ve lateks içermemektedir.

Filtreli, üç katlı, tek kullanımlık, lastikli ve 3 kıvrımlı olarak üretilmiştir.

Yuvarlak lastikli ultrasonik dikişlidir.

Kolay kullanıma uygundur.

Hava geçirgen, kolay nefes almayı sağlayan non woven -kumaştan üretilmiştir.

Gipe lastik kullanmıştır ve tek kullanımlıktır.

Hijyenik ve CE'li dir.

Yüze tam uyumludur.

Beyaz, mavi, yeşil renklerden 1 tanesi gönderilecektir.

PTT BEDAVA MASKE BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın ortak çalışması sonucu vatandaşlara ücretsiz dağıtılacak maskeler için, PTT'nin internet sitesinden başvuruda bulunmak gerekiyor. BURAYA tıklayarak PTT ücretsiz maske başvuru sayfasına ulaşabilirsiniz.

Sayfada yer alan formu doldurmamız gerekiyor. Formda şu bilgiler sizden isteniyor: