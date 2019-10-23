PTT’den Kaymakam Pişkin’e ziyaret

PTT'nin 179. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Tosya PTT Müdürü Vedat Sert, kurum memurlarından Elif Çakır ile birlikte Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin'i ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundu.

PTT Müdürü Vedat Sert, Kaymakam Pişkin'e PTT'nin tarihçesi hakkında bilgi sunumunda bulunarak, kabullerinden dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Deniz Pişkin ise ziyarette yaptığı konuşmada, "PTT teşkilatımız, kurulduğu günden beri ülke genelinde önemli görevler yürütmüş, gelişen süreç içerisinde kendisini yenilemeyi, geliştirmeyi ve serbest piyasa ekonomisinde mücadele edebilecek konuma gelmeyi başarmış güzide bir kurumumuzdur. Hizmetlerinizde, çalışmalarınızda başarılar diliyorum" dedi.

Pişkin, PTT teşkilatının 179. kuruluş yıldönümünü de tebrik etti.

Kaynak: İHA