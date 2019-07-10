PTT’den Kuşadası Belediyesi ve personeline yüzde 30 indirim

Kuşadası Belediyesi, Aydın PTT Başmüdürlüğü ile gönderileri taşıma ve teslim protokolü imzaladı. Protokol sayesinde PTT, Kuşadası Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi personelinin gönderilerinde yüzde otuz indirim sağlayacak.

Kuşadası Belediyesi Başkanlık makamında Belediye Başkanı Ömer Günel ile Aydın PTT Başmüdürü Nurhan Ersungur arasında imzalanan bir yıl süreli protokol APS kurye, posta kargosu, ile gönderileri taşıma ve teslim şartlarını kapsıyor.

Aydın PTT Başmüdürlüğü ile imzalanan protokolün Kuşadası Belediyesi'ne tasarruf yolu açacağını belirten Başkan Ömer Günel "APS, posta kargosu gibi işlemlerimiz belediyemize büyük bir maddi yük oluşturuyordu. Aydın PTT Başmüdürlüğü ile imzaladığımız sözleşme sayesinde APS ve kargo maliyetlerimizi daha aşağıya çekmiş olacağız. Personelimizde bireysel APS ve kargolarını yaptığımız sözleşme sayesinde yüzde oyuz indirimli gönderecekler" dedi.

Kaynak: İHA