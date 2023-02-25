Pu Chen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pu Chen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pu Chen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pu Chen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pu Chen 15 Ocak 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 陈蒲 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pu Chen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Pu Chen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shandong Taishan futbol takımında oynamaktadır. Shandong Taishan takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Pu Chen'nin Shandong Taishan ile sözleşmesi 30 Eylül 2024 tarihinde bitmektedir.

Pu Chen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pu Chen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pu Chen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pu Chen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Nisan 2015 yılında Desportivo U20

31 Aralık 2015 yılında SD Taishan Res.

1 Ağustos 2018 yılında Desp. Brasil

1 Temmuz 2019 yılında SD Taishan Res.

25 Temmuz 2019 yılında SD Luneng

1 Şubat 2020 yılında SJZ Ever Bright

31 Aralık 2020 yılında SD Taishan

11 Nisan 2021 yılında HN S. Longmen

31 Aralık 2021 yılında SD Taishan

Pu Chen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pu Chen şuan Shandong Taishan takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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