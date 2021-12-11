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PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

Yıllardır dünyayı kasıp kavuran PUBG oyununun geliştiricisi Krafton orijinal oyunun ücretsiz hale geleceğini açıkladı. Peki, PUBG ne zaman ücretsiz olacak? PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? Sorularının yanıtı haberimizde...

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

PUBG  (PlayerUnknown's Battlegrounds) tüm dünyada ve tabi Türkiye'de büyük ses getirmişti. Oyunun farklı versiyonları (PUBG Lite, PUBG Mobile) da büyük bir kitleye sahip olmuştu. Yıllardır oyun dünyasında ön sıralarda yer bulan PUBG'nin bu döneme kadar orijinal versiyonu paralıydı. Yapımcısı aldığı kararla oyunun artık  ücretsiz (free-to-play) kategorisinde olduğunu duyurdu. Bu bağlamda, PUBG ne zaman ücretsiz olacak? PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? İşte detaylar...

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

PUBG BATTLEGROUNDS ÜCRETSİZ Mİ OLUYOR?

PUBG veya tam ismiyle PlayerUnknown's Battlegrounds, oyun dünyasını kasıp kavurmuştu. PUBG ücretsiz olacak mı? sorusu, oyunun geliştiricisi Krafton tarafından "Oyun Dünyasının Oskar'ları" olarak tabir edilen The Game Awards 2021'de cevaplandırıldı. Krafton açıklamasında oyunun ücretsiz olacağının müjdesini verdi.

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

PUBG NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

Yapılan açıklamaya göre PUBG 12 Ocak 2022 tarihinde ücretsiz (free-to-play) modeline geçiş yapacak. 

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

PUBG artık ücretsiz olarak oynanabilecek bir türe evrilse de, oyun içi satın alımlar mevcut olacak.

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

İsteğe bağlı bir ek paket de düşünülenler arasında yer alıyor. Paketin fiyatının 12.99 dolar olacağı tahmin ediliyor. Türkiye fiyatı içinse henüz yapılmış bir açıklama bulunmuyor. 

PUBG Battlegrounds ücretsiz mi oluyor? PUBG ne zaman ücretsiz olacak?

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