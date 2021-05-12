PUBG Mobile Sezon 19 ne zaman gelecek? PUBG Mobile Sezon 19 Royal Pass, kademe ödülleri

PUBG Mobile Sezon 19 ne zaman gelecek? sorusu şu sıralar internet mecrasında oyuncular tarafından sıkça aratılanlara arasında yerini aldı. Biz de konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

PUBG MOBİLE NEDİR?

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, klasik PUBG deneyimini resmi ve onaylı bir şekilde eksiksiz olarak mobil platforma taşıyan savaş ve hayatta kalma oyunudur. Tencent gaming buddy emulator indirerek pubg mobile oynayabilirsiniz.

Yüzlerce oyuncunun hayatta kalma mücadelesi verdiği bu zorlu savaş alanına paraşütle inin, aşırı gerçekçi savaş mekaniklerini ve kontrolleri deneyimlerken orijinal oyundan aşina olduğunuz heyecan verici savaş özelliklerini keşfedin. Araçların girdiği tümseğe, binaya ve haritaya kadar gerçekçi fizik kurallarının ve 3 boyutlu ses efektlerinin tadını çıkarın.

Arkadaşlarınızla istediğiniz zaman, istediğiniz yerde sohbet edin. Ölümüne sıcak çatışmaya girerek ya da son ana kadar saklanarak oyunun kurallarını kendiniz belirleyin! Gerçekçi oyun deneyimi, farklı oyun tarzları geliştirebilmenize olanak sağlayacak ve orijinal PUBG deneyimini yaşamış oyuncular buna bayılacak.

PUBG MOBİLE NASIL OYNANIR?

PlayerUnknown's Battlegrounds'un PC sürümündeki tüm mekanikler, mobil sürümü için de geçerli. PUBG Mobile oyununun App Store ya da Google Play Store'dan mobil cihazınıza indirdikten sonra, yapmanız gereken ilk şey karakterinizi oluşturup, oyuna dahil olmak. Sol baş parmağınızla karakteri yönlendirirken, sağ baş parmağınızla da silahınızı yönlendiriyorsunuz. Tıpkı bilgisayar sürümünde olduğu gibi, mobil sürümünde de takımlar halinde ya da tek başınıza mücadele edebilir, ayrıca PC sürümündeki gibi, mobil sürümde de farklı haritaları seçerek oyun zevkinizi artırabilirsiniz.

PUBG MOBİLE SEZON 19 NE ZAMAN GELECEK?

Her sezonu yaklaşık 8 hafta süren PUBG Mobile oyununun 15 Mart 2021'de yayınlanan Sezon 18'i yaklaşık iki hafta sürecek. 15 Mayıs'ta bitmesi beklenen oyununun Sezon 19'unun ne zaman geleceği ise oyuncular tarafından merakla bekleniyor.

Yapılan açıklamya göre değişiklik olmazsa PUBG Mobile Sezon 19, 17-18 Mayıs‘ta gelecek. Sezon 18'den 19'a geçiş sırasında Royal Pass bölümüne yaklaşık 24 saat boyunca erişilemeyecek. Bu süre zarfında oyuncuların görevleri tamamlamalarına ve hatta ödül puanları almalarına izin verilmeyecek.

Eğer oyunu Android tabanlı bir mobil cihaz üzerinden oynuyorsanız, PUBG Mobile’ın yeni Royale Pass Prime abonelik hizmetinden yararlanabileceksiniz.

PUBG MOBİLE SEZON 19 ROYALE PASS ÖDDÜLLERİ

Her yeni sezon, oyuncu avatarları, silahlar, silah görünümleri ve çok daha fazlasını içeren yeni içerikler ve ödüller getiriyor. PUBG Mobile Sezon 19 güncellemesi de bundan farklı olmayacak.

PUBG Mobile Sezon 19 Royale Pass ödülleri kapsamında sunulacak ödüllerin bir listesini hazırladık. PUBG Mobile’ın yeni sezonu, Godzilla temasına dayanması beklenen yepyeni bir Royale Pass getirecek.

Oyuncular, oyun içi para birimi olan UC’yi kullanarak 19. Sezon içeriklerine sahip olabilecekler. Ayrıca bazı ek ödüllerin kilidini açacak Elite Royale Pass (600 UC) veya Elite Upgrade Plus Royale Pass (1800 UC) paketlerini de satın alabilecekler.

YENİLMEZ AŞAMA ÖDÜLLERİ

PUBG Yenilmez Aşama ödülü, PUBG Mobile Sezon 19 Kademe Ödülleri arasında en seçkin olanıdır. Her sunucudan yalnızca en iyi 500 oyuncu buna hak kazanır. Ön koşul, oyuncunun Ace Seviyesine geçmesi gerektiğidir.

Bunun dışında 3 tane daha Conqueror Tier Rewards – Season 19 Conqueror çerçevesi, Sezon 19 Conqueror isim etiketi ve Sezon 19 Conqueror unvanı var. Yenilmez aşama ödülüne sahip bir oyuncu, ayrıca efsanevi giriş efektine ve 2.000 gümüş parçaya dahak kazanır.

ACE SEVİYE ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile Sezon 19 Ace Seviye Ödülleri, rekabet gücünün yüksekliği sebebiyle tüm ödüller arasında en zoru olarak kabul edilir. Daha önce sızdırılan bir görüntü, Ace Seviye Ödülünün bir başka sezon temalı paraşüt olduğuna işaret ediyor.

Ace seviyesi, 19. Sezon Ace paraşütü ve 1.600 gümüş parçası ile birlikte geliyor. Oyuncular ayrıca Sezon 19 Ace ünvan etiketi ve efsanevi takım giriş efektine de hak kazanacaklar.

CROWN SEVİYE ÖDÜLLERİ

Bu aşamaya ulaşan oyunculara Reyting Koruma Kartları sunulacak. Kartlar, aktif olduğunda oyuncuları herhangi bir sıralama puanı kesintisinden kurtaracak. Crown Seviye Ödülleri ayrıca PUBG Mobile Sezon 18 Crown isim etiketini, destansı takım giriş efektini ve 1.300 gümüş parçası da sunuyor.

ELMAS SEVİYE ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile Sezon 19 Elmas Seviye Ödülleri, ücretsiz ve sunduğu cazip içerikler nedeniyle hedeflemeye ve denemeye değer. Diamond kademesine gelen herhangi bir oyuncu, 5 maç oynama şansı ile birlikte bir M249 silah kaplamasına sahip olacak. Sezon 19 Elmas aşama ödülü aynı zamanda 1.000 gümüş parçası de içeriyor.

ALTIN SEVİYE ÖDÜLLERİ

PUBG Mobile Sezon 19 altın kademe ödülü, resimdekine benzer bir kıyafet içeriyor. Oyuncular, altın kademe veya herhangi bir üst kademede maçları tamamladıktan sonra kıyafeti ve 600 gümüş parçayı kazanacaklar.

PLATİN SEVİYE ÖDÜLLERİ

Platin Seviye Ödüllerini almaya hak kazanan oyuncular, resimde gösterildiği gibi Altın kademe kıyafeti için bir maske alacak. Ek olarak, 800 gümüş parça kademe ödülü almaya hak kazanacak.