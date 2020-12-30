Nuray Sayarı ile günlük burç yorumları 31 Aralık Perşembe 2020Son dakika... İçişleri Bakanlığından genelge: Sinemaların açılma tarihi uzadı31 Aralık alkol fiyatları | Yılbaşı alkol fiyatları | Bira- Rakı - Viski - Votka - Şarap - Şampanya fiyatlarıSivasspor-Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Bakan Akar'dan Azerbaycan'da dikkat çeken açıklama: Görevimizi yerine getireceğizMüge Anlı bugün CANLI İZLE 31 Aralık Perşembe | ATV CANLI İZLE YOUTUBE31 Aralık bankalar tam gün mü çalışıyor? Bugün bankalar açık mı?Altınordu-Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Altın 2020 yılını bu rakamlarla kapatıyor! Gram altın fiyatı bugün ne kadar ? 31 Aralık 2020 Perşembe güncel altın fiyatları...31 Aralık alkol satışı yasak mı? | 31 Aralıkta alkol satılacak mı?
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. BİLİM TEKNOLOJİ
  3. PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile yeni yıl etkinlik kodları 2021

PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile yeni yıl etkinlik kodları 2021

Dünyanın en çok oynanan mobil oyunlarından birisi olan PUBG Mobile'da, 2021 etkinliği için verilecek kodlar araştırılıyor. İşte, PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu...

PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile yeni yıl etkinlik kodları 2021

Çıktığı yıldan beri oyun dünyasında büyük etki yaratan PUBG, mobil oyunuyla da aynı etkiyi yaratmayı başarmıştı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca anlık oyuncuya sahip olan PUBG Mobile, önemli günlerde başlattığı etkinliklerle kullanıcılarına özel hediyeler sunabiliyor. Bu etkinliklerde yer alan kodlar ile oyun içerisinde ücretli olan birçok içeriği ulaşım sağlanabiliyor. Dolayısıyla oyuncular da bu kodları sık sık araştırıyor. Yılbaşı içinde bir etkinlik başlatacak olan PUBG Mobile'da dağıtılacak olan kodlar merak ediliyor. İşte, PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu...

PUBG MOBİLE YILBAŞI KODLARI | PUBG MOBİLE 2021 ETKİNLİK KODU

PUBG Mobile için dağıtılan kodların sınırlı ve süreli olduğunu unutmayın. Farklı kodlara resmi sosyal medya hesaplarından ve farklı yayıncılardan da ulaşabilirsiniz. 

  • DF54GWE16R
  • WE1DW6341E
  • T4E5F2G1E6
  • 6G1N2XS3F4
  • R4Y1SFJV62
  • 89DFNIO453
  • 7FJH4WLDS3
  • 7GDM092653
  • PUBGMOBILEBD
  • BCAHZBBZFVM
  • BGDFZBZ5QN         
  • BGDGZBZGTF        
  • BFVPZBZ89U           
  • BGFCZBZADK          
  • BGFAZBZMRF          
  • TIFZBJZWMN           
  • TIFZQZANGC
  • TIFZBIZACZG

PUBG Mobile Türkiye resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 31 Aralık’ta yılbaşı gecesi etkinliği olacağını duyurdu. Bu yılbaşı etkinliğinde oyun dünyasının sevilen isimlerden Unlost ve Miranda Kerry'de bulunacak. 

PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu

PUBG OYUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimâli kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ