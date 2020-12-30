PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile yeni yıl etkinlik kodları 2021

Çıktığı yıldan beri oyun dünyasında büyük etki yaratan PUBG, mobil oyunuyla da aynı etkiyi yaratmayı başarmıştı. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca anlık oyuncuya sahip olan PUBG Mobile, önemli günlerde başlattığı etkinliklerle kullanıcılarına özel hediyeler sunabiliyor. Bu etkinliklerde yer alan kodlar ile oyun içerisinde ücretli olan birçok içeriği ulaşım sağlanabiliyor. Dolayısıyla oyuncular da bu kodları sık sık araştırıyor. Yılbaşı içinde bir etkinlik başlatacak olan PUBG Mobile'da dağıtılacak olan kodlar merak ediliyor. İşte, PUBG Mobile yılbaşı kodları | PUBG Mobile 2021 etkinlik kodu...

PUBG MOBİLE YILBAŞI KODLARI | PUBG MOBİLE 2021 ETKİNLİK KODU

PUBG Mobile için dağıtılan kodların sınırlı ve süreli olduğunu unutmayın. Farklı kodlara resmi sosyal medya hesaplarından ve farklı yayıncılardan da ulaşabilirsiniz.

DF54GWE16R

WE1DW6341E

T4E5F2G1E6

6G1N2XS3F4

R4Y1SFJV62

89DFNIO453

7FJH4WLDS3

7GDM092653

PUBGMOBILEBD

BCAHZBBZFVM

BGDFZBZ5QN

BGDGZBZGTF

BFVPZBZ89U

BGFCZBZADK

BGFAZBZMRF

TIFZBJZWMN

TIFZQZANGC

TIFZBIZACZG

PUBG Mobile Türkiye resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla, 31 Aralık’ta yılbaşı gecesi etkinliği olacağını duyurdu. Bu yılbaşı etkinliğinde oyun dünyasının sevilen isimlerden Unlost ve Miranda Kerry'de bulunacak.

PUBG OYUNU HAKKINDA GENEL BİLGİLER

PlayerUnknown's Battlegrounds ya da bilinen adıyla PUBG, Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu bir video oyunudur. Oyunda 100'e yakın (en fazla 100) oyuncu rotası belirlenmiş bir uçağın içinde oyuna başlarlar. İstedikleri zaman uçaktan atlarlar ve paraşütleriyle adanın herhangi bir konumuna inerler. Oyuncuların temel amacı çeşitli yerlerden buldukları çeşitli silahlarla diğer oyuncuları öldürüp ölmeden en sona kalan oyuncu olmaktır. Oyun esnasında adanın haritasındaki güvenli alan gittikçe küçülmeye başlar. Harita küçüldükçe oyuncular daha küçük bir alana yoğunlaşırlar ve birbirlerini görüp saf dışı bırakmaları ihtimâli kolaylaşır. Oyunda en son hayatta kalan oyuncu/takım oyunu kazanır.

Oyun ilk olarak 23 Mart 2017 tarihinde Steam erken erişim ile Microsoft Windows için çıkış yapmıştır. Çıkışından yaklaşık 3 ay sonra 4 milyondan fazla kopya sattı. Oyunun ilk ana sürümü Windows platformunda 20 Aralık 2017'de erken erişimden çıkarak yayınlandı. Xbox One versiyonu 12 Aralık 2017'de piyasaya sürüldü. Mobil battle-royale oyunlarının artmasıyla birlikte PUBG Mobile 9 Şubat 2018'de Çin'de ilk çıkışını yaptıktan sonra 19 Mart 2018'de Android ve İOS platformları için ücretsiz olarak yayınlandı.