Pufla ne demek, TDK'ya göre Pufla kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Pufla ne demek? Pufla TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi pufla kelimesi. Peki pufla ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre pufla nedir, pufla kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PUFLA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Pufla kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre pufla kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Perde ayaklılardan, Kuzey Kutbu'na yakın yerlerde, İskandinavya kıyılarında yaşayan, ince ve yumuşak tüyleri için avlanan bir kuş (Somateria)

- Bu kuşun tüyleriyle doldurulmuş



PUFLA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tek atlı arabasının pufla ipek şiltesine uzanmış.



PUFLA KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- pufla gibi

