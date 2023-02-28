Pulatkhuzha Kholdorkhonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pulatkhuzha Kholdorkhonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pulatkhuzha Kholdorkhonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pulatkhuzha Kholdorkhonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pulatkhuzha Kholdorkhonov 6 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Пулатхужа Холдорхонов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pulatkhuzha Kholdorkhonov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini prosm yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Pulatkhuzha Kholdorkhonov'nin Pakhtakor Tashkent ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pulatkhuzha Kholdorkhonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pulatkhuzha Kholdorkhonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pulatkhuzha Kholdorkhonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pulatkhuzha Kholdorkhonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Pakhtakor

25 Şubat 2022 yılında FC Olympic

31 Aralık 2022 yılında Pakhtakor

Pulatkhuzha Kholdorkhonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pulatkhuzha Kholdorkhonov şuan Pakhtakor Tashkent takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Pulatkhuzha Kholdorkhonov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U20 takımında 7 numaralı formasıyla 14 Şubat 2023 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 7 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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