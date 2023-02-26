Pule Maraisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pule Maraisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pule Maraisane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pule Maraisane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pule Maraisane 3 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Pule Fransis Maraisane şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pule Maraisane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Pule Maraisane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pule Maraisane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pule Maraisane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pule Maraisane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Pule Maraisane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pule Maraisane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tourizense

31 Mart 2015 yılında GAIS

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2017 yılında Mthatha Bucks

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2018 yılında Çerkezköy 1911

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında All Stars

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2021 yılında Sundowns

23 Ağustos 2022 yılında Marumo

Pule Maraisane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pule Maraisane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Pule Maraisane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

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