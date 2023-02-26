Pule Maraisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pule Maraisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pule Maraisane kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Pule Maraisane ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Pule Maraisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pule Maraisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Pule Maraisane kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Pule Maraisane Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Pule Maraisane adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Pule Maraisane Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Pule Maraisane 3 Ocak 1995 tarihinde doğmuştur.  Güney Afrika uyrukludur.Gerçek adı da Pule Fransis Maraisane şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Pule Maraisane Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ambassadors yapmaktadır. Pule Maraisane, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 23 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Pule Maraisane'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Pule Maraisane Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Pule Maraisane isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Pule Maraisane Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Pule Maraisane futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Tourizense

31 Mart 2015 yılında GAIS

1 Ağustos 2016 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2017 yılında Mthatha Bucks

1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz

11 Ekim 2018 yılında Çerkezköy 1911

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2021 yılında All Stars

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

4 Ekim 2021 yılında Sundowns

23 Ağustos 2022 yılında Marumo

Pule Maraisane kimdir

Pule Maraisane Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Pule Maraisane şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Pule Maraisane Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Güney Afrika U20 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Pule Maraisane nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Ronald Pfumbidzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Pfumbidzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ronald Pfumbidzai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ronald Pfumbidzai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Donsanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Donsanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tobias Donsanti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tobias Donsanti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yurrig Conwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yurrig Conwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yurrig Conwood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yurrig Conwood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Byron Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Byron Angulo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Byron Angulo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi