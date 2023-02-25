Puliang Shao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Puliang Shao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Puliang Shao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Puliang Shao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Puliang Shao 6 Temmuz 1989 tarihinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 邵镤亮 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Puliang Shao Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Puliang Shao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 8 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Puliang Shao'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Puliang Shao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Puliang Shao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Puliang Shao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Puliang Shao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ocak 2016 yılında SJZ Ever Bright

Puliang Shao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Puliang Shao şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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