Pulluk İmal Usta Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pulluk İmal Usta maaşı ne kadar diye merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Bu içerikte Pulluk İmal Usta iş tanımı, aylık ortalama maaşları, Pulluk İmal Usta iş ilanlarına kolayca ulaşabilirsiniz.

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Pulluk İmal Usta Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Pulluk İmal Usta görev tanımı nedir, Pulluk İmal Usta ne iş yapar, Pulluk İmal Usta olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Pulluk İmal Usta mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Pulluk İmal Usta Tanımı;

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Pulluk İmal Usta Maaşı Ne Kadar? 2022 Pulluk İmal Usta Maaşları

Pulluk İmal Usta maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Pulluk İmal Usta maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Pulluk İmal Usta iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

İşkur Pulluk İmal Usta İş İlanları İçin Tıklayın

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7221.15

Meslek Adı :

Pulluk İmal Usta

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Demirciler, Dövme Ve Hadde İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Traktöre takılan pulluk makinesini imal etme bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Pulluk İmal Usta, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Pulluk makinesinin imali için gereken malzemeleri temin etmek,

b) Uygun şase demirleri ile önce şasenin çatısını yapmak,

c) Gerekli parçaları imal etmek,

d) İmal edilen parçaları ilgili yerlere gerektiği şekilde montajını yapmak,

e) Pulluğun traktöre bağlanması için kollar imal etmek, pulluğa monte etmek,

f) Gerekli tüm montaj işlemlerini yapmak,

g) Boya ve cila işlemlerini yapmak,

h) İmalat işlemi biten pulluğun son kontrol ve testlerini yapmak,

i) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

YORUM KAT: Yukarıdaki Pulluk İmal Usta maaşlarına ek olarak sizlerde Pulluk İmal Usta mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere  iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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