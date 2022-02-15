Punt ne demek, TDK'ya göre Punt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Punt ne demek? Punt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi punt kelimesi. Peki punt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre punt nedir, punt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PUNT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Punt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Punt kelimesi İtalyanca kökenlidir.

TDK'ya göre punt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir şey için uygun zaman, fırsat

PUNT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- punduna getirmek

- pundunu bulmak

kaynak: https://www.evinyolu.net/armine-p1-kat0-marka40.html