Püriten ne demek, TDK'ya göre Püriten kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Püriten ne demek? Püriten TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi püriten kelimesi. Peki püriten ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre püriten nedir, püriten kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

PÜRİTEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Püriten kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Püriten kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre püriten kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kutsal kitapları yeniden ve değişik bir anlayışla okumaya özen gösteren



PÜRİTEN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Ben Avrupa'nın püriten papazlarıyla rekabet eden ruhiyat büyücülerinden değilim.

