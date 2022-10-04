Puro İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Puro İmal İşçisi (Elle) görev tanımı nedir, Puro İmal İşçisi (Elle) ne iş yapar, Puro İmal İşçisi (Elle) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Puro İmal İşçisi (Elle) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Puro İmal İşçisi (Elle) Tanımı;

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Puro İmal İşçisi (Elle) Maaşı Ne Kadar? 2022 Puro İmal İşçisi (Elle) Maaşları

Puro İmal İşçisi (Elle) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Puro İmal İşçisi (Elle) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Puro İmal İşçisi (Elle) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7516.07

eslek Adı :

Puro İmal İşçisi (Elle)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanla

Meslek Grubu :

Gıda İşleme Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Tütün Hazırlayıcılar Ve Tütün Ürünleri Yapımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Elle puronun tamamını yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Puro İmal işçisi (Elle) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak

a) Sarma yaprağının bir kısmından istenilen boyda bir parçayı yırtarak veya keserek çıkarıp ve koymak, b) Dolgu tütününü alıp iki avcunun arasında yuvarlamak,

c) Yuvarlanmış dolgu tütününü sarma yaprağı üzerine koymak ve bu defa birlikte sararak bir rulo haline getirmek (Puronun iç kısmını),

d) Düzgün durması için sarma yaprağının uçlarını kıvırmak veya yapıştırmak,

e) Dış sarma yaprağını istenilen boyda keserek puronun iç kısmını bunun üzerine yatırmak ve birlikte tekrar sarmak,

f) Sıkı tutmasına dikkat ederek dış sarma işinden sonra puroyu bir kalıp içine koyup presleyip son şeklini vermek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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