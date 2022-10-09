Puro Pudralama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Puro Pudralama Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, Puro Pudralama Makinesi Operatörü ne iş yapar, Puro Pudralama Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Puro Pudralama Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Puro Pudralama Makinesi Operatörü Tanımı;

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Puro Pudralama Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 Puro Pudralama Makinesi Operatörü Maaşları

Puro Pudralama Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Puro Pudralama Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Puro Pudralama Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8160.93

Meslek Adı :

Puro Pudralama Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Gıda Ve İlgili Ürünlerin Makine Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İmal edilen purolara aynı rengi veren bir pudralama makinesini çalıştıran kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Puro Pudralama Makinesi Operatörü işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Makineye pudra ikmali yapmak,

b) Pudralanacak puroları makinenin kanallarına dizmek,

c) Makineyi çalıştırıp otomatik olarak puroların istenilen renkte pudralanmasına nezaret etmek,

d) Makinenin bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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