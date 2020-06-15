Pursaklar Belediyesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu meclisten geçti

Pursaklar Belediyesi 2019 yılı Faaliyet Raporu'nun görüşüldüğü toplantıda rapor, oy çokluğuyla meclisten geçti.

1 Haziran'dan itibaren başlayan normalleşme süreciyle birlikte "Maske, Mesafe ve Hijyen" kurallarına dikkat ederek çalışmalarına başlayan Pursaklar Belediye Meclisi, Haziran ayı meclis toplantısını Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin başkanlığında gerçekleştirdi.

Gündem maddelerinin konuşulmasının ardından Pursaklar Belediyesinin 2019 yılı yatırım, hizmet ve çalışmalarını kapsayan faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda mecliste grubu bulunan AK Parti, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin faaliyet raporu üzerine görüşlerini bildirmesinin ardından rapor, oy çokluğuyla onaylandı.

"Siyaset yapmak için değil hizmet üretmek için varız"

Siyaset yapmak için değil hizmet üretmek için burada olduklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Eğitimden, sağlığa, kültürden sosyal hizmet alanlarına kadar, hayatın değişik birçok noktasında hizmet üretiyoruz. Park Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğümüz başta olmak üzere tüm birimlerimiz tek bir vücut olarak ilçemize hizmet etmek için canla başla çalıştılar. Pursaklar için gecesini gündüzüne katan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

"Gelecek güzel günlerde eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz"

Son derece açık ve şeffaf bir yönetim anlayışı sergilediklerini belirten Başkan Çetin, "Hizmet belediyeciliği anlayışı ile hemşehrilerimizin gönüllerine hitap etmeye, dualarını almaya çalışıyoruz. Önümüzdeki yıllarda Pursaklar için çok daha güzel ve başarılı hizmetler geliştirmeye, hemşehrilerimizin hakkını, hukukunu muhafaza etmeyi sürdüreceğiz. Pursaklar'ı adından söz edilir bir ilçe haline getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ederek, gelecek güzel günlerde eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz. Almış olduğumuz kararların ve 2019 yılı faaliyet raporumuzun ilçemize hayırlı olmasını dilerim" dedi.

Kaynak: İHA