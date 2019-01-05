Pursaklar Belediyesi, ‘Sıfır Atık’ uygulamasını yaygınlaştırıyor

Pursaklar Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan "Sıfır atık projesi" kapsamında çok sayıda geri dönüşüm kutuları ve konteyner yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan sıfır atık projesi, Pursaklar Belediyesi tarafından ilçenin birçok noktasında uygulamaya kondu. Proje kapsamında belediye hizmet binalarında, kamu kurum ve kuruluşlarında, d gerekli eğitimler verilerek konuya dikkat çekildi. Öğrencilerin okullarda, kamu personellerinin çalıştığı ortamda kendi çöpünü nasıl ayrıştıracağı görsellerle anlatıldı. Pursaklar Belediyesi Çevre Mühendisleri tarafından düzenlenen eğitimde israfın önlenmesi, atıkları geri kazanarak ekonomiye katkı sağlanması, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atık miktarının azaltılması, doğal kaynakların verimli kullanılması gibi konularda bilgi veriliyor. Ayrıca Sıfır Atık Projesi kapsamında Belediye içerisinde, komu kurumlarında belirlenen noktalara renk skalasına göre geri dönüşüm kutuları yerleştirildi. Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, israfın önlenmesi, doğal ve kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi için bu tür çalışmaları önemsediklerini belirtti. Yıllardır uyguladıkları geri dönüşüm seminerleri, geri dönüşüm kampanyalarıyla toplumda büyük bir duyarlılık oluşturduklarını kaydeden Başkan Selçuk Çetin, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızca başlatılan sıfır atık projesini destekliyor ve bu konuda önemli çalışmalar yapıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA