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  3. Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Ankara'da Pursaklar Belediyesi, ilçede gri ve soğuk bakışlı duvarlar bırakmamak adına duvarları resimlerle süsleme çalışmalarını sürdürüyor.

Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla resim çizmeye hazır hale getirilecek olan duvarlar, ressamların hünerli ellerinden çıkacak olan çalışmalarla ile adeta bir sanat galerisi haline gelecek.

Bu kapsamda ilçe duvarlarında yapılacak olan çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, duvarları resimlerle süsleyerek cadde ve sokaklara estetik bir görüntü kazandırdıklarını belirtti.

Yürütülen her çalışmada görsel estetiğe büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Görüntü kirliliğine neden olan ilan panoları, billboard ve gelişigüzel asılan afişleri temizleyerek duvarlarımızı, estetik görseller ile sanat eseri haline getiriyoruz. Rengârenk duvar çalışmaları tamamlandığında Satı Öztürk İlkokulu duvarlarında olduğu gibi görenlere görsel bir şölen sunacağız. Pursaklar Belediyesi olarak daha nice özgün projelere imza atarak ilçemizi güzelleştirmeye devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin de bu güzel eserlere sahip çıkacaklarına, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarına olan inancım ve güvenim tamdır" dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

Pursaklar'da gri duvar kalmayacak: Duvarlar sanat eserine dönüşüyor

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