Pursaklar’da ilk ders zili çaldı

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilere "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası dahilinde okul hediyelerini verdi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pursaklar’da ilk ders zili çaldı

Pursaklar'da yeni eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili çaldı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yeni eğitim öğretim döneminin ilk gününde öğrencilere "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" kampanyası dahilinde okul hediyelerini verdi. Ülker İlköğretim Okulu ve Adnan Menderes İmam Hatip Ortaokulu'nu ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıçgil, öğrencileri yeni eğitim öğretim yılının ilk gününde yalnız bırakmayarak sınıfları tek tek gezip, öğrencilerin ilk gün heyecanına ortak oldu.

'Bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz'

Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Her yıl olduğu gibi bu sene de "Kitaplar Devletten Kırtasiyeler Belediyeden" projemiz çerçevesinde devlet okullarımızda eğitim gören tüm öğrencilerimize kırtasiye desteğimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerime Bilim Pursaklar Atölyeleri ve Deneyap Atölyeleri, kültür, sanat ve sportif kurslarımızda eğitim verirken kırtasiye desteğine ek olarak yıl içerisinde yardımcı kitap desteği de vererek ilçemizin ve ülkemizin yarınlarına yatırım yapıyoruz. Bugün olduğu gibi yarın da çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlara vesile olmasını diliyor, tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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