Pursaklar’da Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Pursaklar Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Pursaklar’da Millet Bahçesi yapım çalışmaları devam ediyor

Pursaklar Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iş birliğiyle hayata geçirilecek olan Pursaklar Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Pursaklar Belediyesi ve TOKİ iş birliğiyle 220 dönüm arazi üzerine yapılan ve görenleri kendine hayran bırakacak olan Pursaklar Millet Bahçesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Beş ayrı bölgede hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdüren personeli ziyaret eden Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, yüzde 30'u tamamlanan inşaat alanlarını gezerek, proje müdüründen detaylı bilgi aldı.

"Burası Ankara'nın akciğeri olacak"

Belediye Başkanı Çetin, "Pursaklar'ın en büyük prestij projesi olan millet bahçesinde ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Proje müdürümüz Buğra Bey'den yapım süreci hakkında detaylı bilgiler aldık. Yol açım çalışmaları için bazı ağaçların yerlerini değiştirdik. Fakat burası Ankara'nın akciğeri olacak. O kadar yoğun bir ağaçlandırma çalışması gerçekleştireceğiz ki yemyeşil bir cennet köşesi gibi olacak. Tamamlandığı zaman sadece Pursaklar'ın değil, Ankara'nın cazibe merkezi olacak. Pursaklar'ımıza ve Ankara'mıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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