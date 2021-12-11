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Puşt ne demek, TDK'ya göre Puşt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Puşt kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Puşt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Puşt nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Puşt kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Puşt ne demek, TDK'ya göre Puşt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Puşt ne demek? Puşt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi puşt kelimesi. Peki puşt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre puşt nedir, puşt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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PUŞT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Puşt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Puşt kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre puşt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Eş cinsel erkeklerin cinsel zevklerine hizmet eden erkek
- Ağır ve kaba sövgü sözü
- Güvenilmez, kalleş

PUŞT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- puşt olmak

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