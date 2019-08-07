Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü

Bursa'nın İnegöl ilçesine bahçesinden traktörüyle dönen bir kişi, kendisine pusu kuran amcasının oğlu olan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü.

Olay, Çayyaka Mahallesi ile Lütfiye Mahallesi arasındaki yolda meydana geldi. İddiaya göre, İsmail K., aralarında husumet bulunan ve bahçeden şeftali toplayarak traktörüyle evine gelen amcasının oğlu Ertuğrul K.'ye (41) virajlı yolda pusu kurdu. Şahıs traktörüyle seyir halinde olan amcasının oğlunu av tüfeğiyle vurdu. Kontrolden çıkan traktör yoldan çıkarak yamaca çarparak durabildi. Kanlar içerisinde kalan Ertuğrul K. hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren şahıs kaçarak kayıplara karıştı. Yoldan geçerken cinayete şahit olan mahalleli olayı jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, yapılan incelemenin ardından Ertuğrul K.'nin cansız bedeni İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri cinayeti gerçekleştiren şahsın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA