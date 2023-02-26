Putco Khoza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Putco Khoza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Putco Khoza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Putco Khoza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Putco Khoza 16 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Putco Khoza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 19 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Putco Khoza'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Putco Khoza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Putco Khoza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Putco Khoza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Putco Khoza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Kasım 2021 yılında SuperSport Utd.

Putco Khoza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Putco Khoza şuan SuperSport United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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