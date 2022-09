Putin 4 bölgeyi ilhak etti, Zelenskiy'den karşı hamle geldi: NATO kozunu masaya sürdü

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinde yapılan referandum sonrası Rusya'ya katılma kararı alan bu bölgeler için tören yapıldı. Kremlin Sarayı'ndaki törende konuşma yapan Putin, bu bölgelerde yaşayan kişilerin Rusya vatandaşı olduğunu ifade ettikten sonra bu bölgelerin Rusya'ya katılmalarına olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

"RUSYA'NIN HIRSI UKRAYNA'DA SON BULUYOR"

Bu kararın ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, açıklamalarda bulundu. Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya saldırı başlattığı anımsatan Zelenskiy, "Biz önlemeseydik Rusya topraklarımızda durmayacaktı. Baltık devletleri, Polonya, Moldova ve Gürcistan, Kazakistan gibi diğer devletler saldırı altında olacaktı. Rusya, Avrupa ve Asya'nın çeşitli halklarına boyun eğdirdiğini iddia etti. Bu yönteme 6 ay önce başvurdu. Bu hırs Ukrayna'da son buluyor." dedi.

Haberin Devamı

"RUSYA GÜCÜMÜZÜ HİSSEDİYOR"

Sözlerine devam eden Zelenskiy şöyle konuştu: "Kiev, Çernihiv, Azovstal, Sumi ve Harkov bölgelerinde yıkıldı. Bu hırs onlardan kurtardıklarımızla, Donbass'ta, Ukrayna'nın güneyinde ve Kırım'da kırılacak. Sadece ülkemiz toprakları değil yaşamın kendisi, insanlık ve adalet kurtarılacak. Rusya bunu zaten biliyor ve gücümüzü hissediyor. Bu yüzden acele ediyorlar. Bu ilhak girişimi saçmalığına ve onlara ait olmayan bir şeyi çalmaya çalışıyorlar. Cinayet, taciz, şantaj ve yalanlarla tarihi yeniden yazmak ve sınırları yeniden çizmek istiyorlar. Ukrayna buna izin vermeyecek."

"İŞGALCİLERİ TOPRAKLARIMIZDAN ÇIKARMA YOLU BARIŞI GERİ GETİRECEK"

Milli Güvenlik ve Savunma Kurulu toplantısında bazı kararlar alındığını ifade eden Zelenskiy, "Yalnızca Ukrayna'yı güçlendirme ve işgalcileri tüm topraklarımızdan çıkarma yolu barışı geri getirecektir. Bu yoldan gideceğiz." dedi.

Ukrayna'nın fiili olarak NATO'nun bir müttefiki olduğunu belirten Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladığını söyledi.

Zelenskiy şu ifadeleri kullandı: "Bugün Ukrayna bunu (NATO üyeliğini) yasal yapmak için başvuruyor. Tüm topluluğumuzun korunması için önemimizle tutarlı bir prosedür altında. Hızlandırılmış bir prosedür altında. Bunun mümkün olduğunu biliyoruz. Finlandiya ve İsveç'in bu yıl Üyelik Eylem Planı olmadan İttifak'a katılmaya başladığını gördük. Bu adil. Bu Ukrayna için de adil. Güvenliğin alternatifi yoktur. Ancak bunu garanti altına almak için kararlılık gerekir. Ukrayna'nın NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzalayarak kararlı adımımızı atıyoruz."

"RUSYA İLE DİYALOĞA HAZIRIZ, ANCAK BAŞKA BİR RUSYA DEVLET BAŞKANI İLE"

Ukrayna'nın Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif ettiğini söyleyen Zelenskiy, "Ukrayna müzakere çabalarının öncüsüydü ve olmaya da devam edecek. Rusya'ya her zaman eşit, dürüst, onurlu ve adil şartlarda bir arada yaşamayı teklif eden devletimizdi. Rusya Devlet Başkanı ile bunun imkansız olduğu açık. Onur ve dürüstlüğün ne olduğunu bilmiyor. Bu nedenle, Rusya ile diyaloğa hazırız. Ancak başka bir Rusya Devlet Başkanı ile. Gerçekte elde ettiğimiz her şeyi yasal olarak belgelemeliyiz. Ukrayna'da demokrasinin kaderi tiranlıkla karşı karşıya kalınarak belirlenir. Devlet sınırlarımızın gücüyle, tüm Avrupa devletlerinin sınırlarının gücünü burada güvence altına alabiliriz. Başka hiç kimsenin kıtamıza savaşı geri getirmeye cesaret edemeyeceğini garanti edebiliriz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU BELGESİNİ İMZALADI

Konuşmasının ardından Zelenskiy, ülkesinin NATO'ya hızlandırılmış katılım başvurusunu imzaladı.