Putin: ABD'nin Huawei yasağı Çin'i zayıflatma amaçlı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ABD'nin ek gümrük vergileri uygulayarak Çin'in ekonomik gelişmesini engellemeye çalıştığını söyledi.
Yıllık Direkt Hat ( Direct Line) soru-yanıt toplantısında konuşan Putin, ABD'nin özellikle Huawei üzerinden Çinli firmalara karşı engelleyici önlemler aldığını söyledi.
Putin daha önce, ABD'nin Huawei'yi küresel pazardan çıkararak teknoloji gelişmelerinde tekelleşmeye çalıştığını söylemişti.
DHA
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