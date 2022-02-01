Putin, ABD'nin Ukrayna tehdidine yanıt verdi! "Bir karar alacağız!"

Rusya lideri Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban yaklaşık olarak 5 saat süren bir toplantının ardından kremlinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ABD'nin tehdidine yönelik açıklama yapan Rus lider Putin, "Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." şeklinde konuştu.

"YAZILI YANITI DİKKATLE İNCELİYORUZ"

"Abd ve NATO'dan gelen yanıtların üzerinde durduklarını belirten Putin, "26 Ocak'ta ABD ve NATO'dan gelen yazılı yanıtı dikkatle inceliyoruz. Ancak Rusya'nın temel kaygılarının göz ardı edildiği şimdiden açık ve Sayın Başbakan'ı bu konuda bilgilendirdim" ifadelerine yer verdi.

"BİR KARAR ALACAĞIZ"

Zor bir karar alacaklarını dile getiren Putin, " Rusya'nın ana endişelerinin göz ardı edildiği görülüyor. Batı'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflere yanıtında, Rusya açısından üç kilit unsuru göremiyoruz. NATO, ülkelerin seçme özgürlüğüne işaret ediyor ancak birinin güvenliğini, bir diğeri pahasına güçlendiremezsiniz. Kolay olmayacak ama bir karar alacağız. Bugün nasıl bir yanıt olacağını söylemeye hazır değilim." diye konuştu.

"BASİTÇE KANDIRILDIK"

Kendilerine söylenenden farklı davranıldığının altını çizen Putin, "Bilindiği üzere bize NATO bloğunun altyapısını bir karış dahi doğuya kaydırmama sözü verildi. Bunu herkes iyi biliyor. Bugün NATO'nun nerede olduğunu görüyoruz, Polonya'da, Romanya'da, Baltık ülkelerinde. Bir şey söylediler, farklı bir şey yaptılar. Bizde halk arasında dendiği gibi atlatıldık, basitçe kandırıldık." ifadelerini kullandı.

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