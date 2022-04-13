Putin açıklama yaptı, ABD enflasyonu tuzu oldu! Altın fiyatları yükselişe geçti, gram altın durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatları
Putin açıklama yaptı, ABD enflasyonu tuzu oldu! Altın fiyatları yükselişe geçti, gram altın durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatları
Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik operasyonların başarıya ulaşana kadar süreceğini açıklaması ve ABD'de enflasyonun yüzde 8.5 ile 40 yılın en rekorunu kırması sonrası altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 13 Nisan 2022 Çarşamba altın fiyatları haberimizde...