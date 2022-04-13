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  3. Putin açıklama yaptı, ABD enflasyonu tuzu oldu! Altın fiyatları yükselişe geçti, gram altın durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatları

Putin açıklama yaptı, ABD enflasyonu tuzu oldu! Altın fiyatları yükselişe geçti, gram altın durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatları

Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya yönelik operasyonların başarıya ulaşana kadar süreceğini açıklaması ve ABD'de enflasyonun yüzde 8.5 ile 40 yılın en rekorunu kırması sonrası altın piyasasında hareketlilik sürüyor. Bu kapsamda son durumu merak edenler için 13 Nisan 2022 Çarşamba altın fiyatları haberimizde...

Putin açıklama yaptı, ABD enflasyonu tuzu oldu! Altın fiyatları yükselişe geçti, gram altın durmak bilmiyor! İşte güncel altın fiyatları 1112

Vatandaşların en çok tercih ettiği yatırım araçları arasında yer alan altının fiyatları iç ve dış piyasalarda yaşanan ekonomik ve siyasi gelişmelerin de etkisiyle birçok kez değişiyor. Bu kapsamda fiyatlardaki son durumu merak edenler için 13 Nisan 2022 Çarşamba serbest piyasa güncel altın fiyatları haberimizde...