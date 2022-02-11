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  3. Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

Geçtiğimiz günlerde Putin ile Moskova'da kritik meseleleri görüşen Macron, havaalanında karşılanmamış, uzun mesafeli masada ağırlanmıştı. Putin'in, Fransa Cumhurbaşkanı'na tavrı dünya gündemini sallarken, Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'e olan samimiyet mesajı dikkatlerden kaçmadı.

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizini görüşmek üzere geçtiğimiz gün Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Uçaktan indiği anlarda karşılanmayan Macron'a, Putin'in uzun mesafeli masası çok konuşulmuştu. Son olarak Kazakistan lideri Kasım Cömert Tokayev'i oldukça samimi karşılayan Putin'in, sehpa detayı dikkatlerden kaçmadı.

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

"ADAM SEÇİYOR"

Putin'in kritik meseleleri, Macron ile uzun masada, Kazakistan lideriyle ise sehpada görüşmesi dünyanın gündemine oturdu. Sosyal medya kullanıcılarından gözler önüne serilen manzarayı "Putin adam seçiyor" olarak değerlendirdi.

Putin'in, görüşmelerdeki gizli mesajlarını çözümleyenler, masalara göre mesafesini belli ettiğini iddia etti.

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

NE OLMUŞTU?

Putin ve Macron, Ukrayna krizini ele almak için Moskova'da bir araya geldi. Macron'un havaalanında karşılanmaması detayı gözler önüne serilirken, Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı'na karşı tavırları gündem oldu. Görüşme sonrası Rusya Devlet Başkanı'nın el işaretleriyle komut vermesinden, görüştükleri mesafeli masa detayları sosyal medyanın gündeminde deprem etkisi yarattı. Yabancı basında yaşanılan durum "Putin'in tavrı belli" yorumuyla değerlendirildi.

Putin adam seçiyor! Macron'a uzun masa, Kazakistan liderine küçük sehpa! Mesafelerini masa yoluyla göstermesi dünyanın gündeminde!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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