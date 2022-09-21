Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in askeri kısmi seferberlik ilan etmesi sonrası birçok Rus vatandaşı ülkeden kaçmak için uçak bileti aramaya başladı. Biletlerin tükendiği, bazı biletlerin fiyatının ise fahiş fiyatta arttığı kaydedildi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor. Rusya savaşta istediği başarıları elde edemezken Ukrayna ordusu kaybedilen noktaları almaya başladı. Bunun üzerine Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri kısmi seferberlik ilan edilmesine olanak sağlayan kararnameyi imzaladı.

Ulusa sesleniş konuşması gerçekleştiren Putin, Ukrayna'daki gelişmelere değindi. Rusya’nın toprak bütünlüğünü, güvenliğini ve egemenliğini korumaya yönelik çeşitli adımlar atılmasının gerektiğine işaret eden Putin, “Her ne pahasına olursa olsun tahakkümlerini sürdürmeye çalışan bazı Batılı seçkinler, bunun için diğer ülkelere ve halklara kabaca kendi iradelerini dayatmaya, sahte tasavvurlarını yerleştirmeye devam etmek için her türlü egemen, bağımsız gelişme girişimini engellemeye, bastırmaya çalışıyorlar.” diye konuştu.

Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

BATININ AMACININ RUSYA'YI BÖLMEK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Batı'nın nihai amacının Rusya’yı bölmek ve yok etmek olduğunu belirten Putin, “Açık bir şekilde, 1991’de Sovyetler Birliği’ni bölmeyi başardıklarını, şimdi de Rusya’nın da çok sayıda düşman bölgeye bölünmesinin zamanının geldiğini söylüyorlar.” dedi.

Putin, Batılı ülkelerin sivillere karşı saldırılarla Ukrayna savaşını 2014’te başlattıklarını anlatarak, “Bugünkü Kiev rejimi, Donbas sorununa barışçıl bir çözümü açıkça reddettikten ve nükleer silah elde etme arzusunu açıkladıktan sonra Donbas'ta yeni bir geniş çaplı saldırının kaçınılmaz olduğu kesinlikle açık hale geldi. Bu bağlamda, önleyici bir askeri harekat düzenleme kararı gerekliydi ve mümkün olan tek karardı.” ifadelerini kullandı.

"KARARNAMEYİ İMZALADIM"

Donbas’taki harekatta yalnızca sözleşmeli profesyonel askerlerin hizmet verdiğini kaydeden Putin, “Ülkemizi, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumak, vatandaşlarımızı ve özgürleştirilmiş bölgelerdeki insanları korumak için Rusya Savunma Bakanlığı ve Rusya Genelkurmay Başkanlığının kısmi seferberlik ilan edilmesine yönelik tekliflerini desteklemek gerektiğini düşünüyorum. İlgili kararnameyi imzaladım.” dedi.

Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

BELİRLİ BİR ASKERİ KAYDI VE İLGİLİ TECRÜBESİ OLAN VATANDAŞLAR ASKERE ÇAĞRILACAK"

Putin, seferberlik için yalnızca belirli tecrübedeki vatandaşların askeri hizmet için çağrılacağını ifade ederek, “Sadece yedek asker statüsünde ve özellikle orduda hizmet etmiş, belirli bir askeri kaydı ve ilgili tecrübesi olan vatandaşlar askere çağrılacak. Askeri hizmet için çağrılanlar, özel askeri operasyon deneyimi doğrultusunda ilave askeri eğitim alacaklar.” diye konuştu.

Seferberlik ilanı kapsamında Rus savunma sanayisine de çeşitli talimatların verildiğini vurgulayan Putin, “Savunma sanayisi işletmelerinin başkanları, silah ve askeri teçhizat üretimini artırmak, ek üretim kapasitelerini devreye sokmaya yönelik hedefleri yerine getirmekten doğrudan sorumludur.” dedi.

Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

3 BÖLGE BAĞIMSIZLIKLARIYLA İLGİLİ REFERANDUM YAPACAK

Ukrayna’daki Donbas, Zaporijya ve Herson bölgelerinin bağımsızlıkla ilgili referandum kararı almalarını da değerlendiren Putin, “Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri’nin, Zaporijya ve Herson bölgelerindeki insanların çoğunluğunun geleceklerine dair alacakları kararı destekleyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Putin, Donbas’ta savaşanların ve gönüllülerin, Rus askerleriyle eşit statüde olacaklarını belirterek, “Hükümete ve Rusya Savunma Bakanlığına, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri birliklerinin gönüllülerinin ve savaşçılarının yasal statülerini mümkün olan en kısa sürede tam olarak tanımlaması için talimat verdim. Statüleri, Rus ordusundaki düzenli askerlerinin statüsüne eşit olmalıdır.” dedi.

"TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜMÜZ TEHDİT EDİLİRSE RUSYA MEVCUT TÜM YOLLARI KULLANACAK, BU BİR BLÖF DEĞİL"

Batılı ülkelerin Ukrayna’daki sürecin barış yoluyla çözülmesini istemediklerini anlatan Putin, şöyle konuştu:

“Batı, bariz bir şekilde barışçıl çözümden memnun olmuyor, bu yüzden belirli uzlaşmalara vardıktan sonra Kiev'e doğrudan tüm anlaşmaları rayından çıkarma emri verildi. Rusya'ya karşı saldırgan söylemler kullananlara hatırlatmak isterim ki, bu ülkenin çeşitli silahları var, bazıları NATO ülkelerinin sahip olduğundan daha modern. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil.”

"ANA VATANIMIZIN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ, BAĞIMSIZLIĞIMIZ VE ÖZGÜRLÜĞÜ TEMİN EDİLECEKTİR"

Washington, Brüksel ve Londra'nın, Kiev'e çatışmaları Rusya topraklarına taşıması yönünde talimat verdiklerini ifade eden Putin, "Rus vatandaşları emin olabilirler: Ana vatanımızın toprak bütünlüğü, bağımsızlığımız ve özgürlüğü temin edilecektir. Elimizdeki tüm imkanlarla, bunu tekrar vurguluyorum." dedi.

Putin askeri kısmi seferberlik ilan etti, Rusya karıştı! Ülkeden kaçışlar başladı, bilet fiyatları fırladı

UÇAK BİLETLERİ TÜKENDİ

Putin'in açıklamalarının ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 300 bin yedek askerin göreve çağrılacağını ifade etmesi ülkeyi karıştırdı. Bunun üzerine Rusya'dan uçuşların devam ettiği ülkelere olan biletlere talep arttı. Biletlerin fiyatlarında artış yaşandığı görülürken 21 Eylül biletlerinin tükendiği belirtildi.

Öte yandan, Google verilerine göre, ülkede “uçak bileti”, “bilet” ve “yurtdışı” gibi terimlerin internetteki aramalarında da önemli artış yaşandı.

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