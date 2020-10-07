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Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırında yapılan saldırıyla başlayan sıcak çatışmaların sonlandırılması amacıyla iki ülkeye ateşkes çağrısında bulundu. Puin, savaşın Azerbaycan topraklarında gerçekleştiğini ifade etti.

Putin, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu ifade etti

Rusya Devlet Başkanı Putin, Dağlık Karabağ'da çatışan Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu. Putin, Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip olmadığını ifade ederek, "Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus medyası aracılığı ile yaptığı çağrıda, Ermenistan işgalindeki Dağlık Karabağ'da yaşananları bir "trajedi" olarak nitelendirerek, Ermenistan ve Azerbaycan'a ateşkes çağrısında bulundu.

"RUSYA, ERMENİSTAN'I KORUMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNDE DEĞİL"

Öte yandan Azerbaycan topraklarını işgal ederken Rusya'nın desteğini alan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Azerbaycan karşısında yardım alabilme umudu tükendi. Putin, Rus medyasına verdiği demeçte "Rusya Ermenistan'ı koruma yükümlülüğüne sahip değil çünkü Azerbaycan ile savaş Ermenistan topraklarında gerçekleşmiyor" dedi.

Berna Akkaya
Editör


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