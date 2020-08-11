Koronavirüse karşı dünyada aşı çalışmaları sürdürülürken milyonları heyecanlandıracak gelişme Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin,geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı.

Putin, Rusya Sağlık Bakanlığı, Gamaley Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsü tarafından geliştirilen koronavirüs aşının tescil edildiğini ifade etti. Rusya böylece koronavirüs aşısını tescil eden ilk ülke oldu.

Putin, aşıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bildiğim kadarıyla, bu sabah dünyada bir ilk olarak yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı tescillendi” dedi.

PUTİN: AŞI GEREKLİ TÜM DENEMELERDEN GEÇTİ

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko’dan kendisini aşı ile ilgili bilgilendirmesini isteyen Putin,şunları söyledi:

“Yine de aşının oldukça etkili olduğunu, kararlı bir bağışıklık oluşturduğunu biliyorum. Tekrarlıyorum: Aşı gerekli tüm denemelerden geçti”

Koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşı üzerinde çalışanlara teşekkür eden Putin, bunun dünya için çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KIZININ AŞI YAPTIRDIĞINI AÇIKLADI

Aşının hücresel bağışıklık oluşturduğunu belirten Putin, “Bunu çok iyi biliyorum, zira kızlarımdan biri aşıyı yaptırdı. Bir anlamda kızım da aşı deneyinde yer aldı diyebiliriz” ifadesini kullandı.

Putin, aşılamadan sonra kızının ateşinin 38 dereceye çıktığını, ertesi gün ateşinin 37 derecenin biraz üstünde olduğunu ifade etti.

Putin, “İkinci iğneden, aşılamadan sonra ateşi yine biraz yükseldi, daha sonra her şey ortadan kayboldu. Kendisini iyi hissediyor ve titreleri (antikor) yüksek düzeyde” diye konuştu.

"AŞININ SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIMIZI UMUYORUM"

Putin, “En kısa zamanda aşının seri üretimine başlayacağımızı umuyorum. Bu önemli" dedi. Putin, İsteyen herkese aşı yapılabilmesi için bunun gerekli olduğunu kaydetti.

Putin, aşı yaptırmanın kesinlikle gönüllülük çerçevesinde olması gerektiğini de vurguladı.