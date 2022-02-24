Putin emri verdi! Rusya, Donbas'a harekat başlattı! Patlama sesleri art arda geldi!

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan soğuk savaş yerini sıcak temaslara bıraktı, savaş resmen başladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri üzerine harekat başlarken, Donbas bölgesi başta olmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'den patlama sesleri geliyor. Hava operasyonları dışında Ukrayna'nın da yerden karşılık verdiği öne sürülürken Putin'in Ukrayna askerlerine "silahlarınızı bırakın, eve dönün" çağrısı yaptığı ifade edildi.

KİEV'DE PATLAMA SESLERİ

Putin'in emri sonrasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuldu. Rusya’nın başlattığı harekatın sonrasında Kiev’de duyulan bu patlama sesleri halkın paniye kapılmasına neden oldu. Birçok kişi kenti terk etmeye başladı.

BİDEN'DAN AÇIKLAMA

Rusya'nın askeri operasyona başlamasının ardından açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve NATO müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." ifadelerini kullandı.

UKRAYNA DIŞİŞLERİ BAKANI YARDIM İSTEDİ

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, "Putin, Ukraynaya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukraynanın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor" açıklamasını yaptı.

Diğer ülkelere çağrıda bulunan Kuleba, "Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı" diyerek yardım istedi.

BM'DEN RUSYA'YA "GERİ DÖN" ÇAĞRISI

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu. "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız. Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın. Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." ifadelerini kullandı.