Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı. Putin'in emir vermesi üzerine harekete geçen Rus askerleri, Ukrayna'nın radarına yakalandı. Ülkenin doğusunda, 50 Rus askeri öldürülürken, 6 Rus uçağı imha edildi.

"EN BÜYÜK ZARARI İŞGALCİLERE VERİN"

Putin'in emri ardından eyleme geçen Rus askerlerinin son olarak, Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru askeri araçlarla ilerlediği görüldü. Bunun üzerine, Ukrayna lideri Zelenskiy, orduya ‘En büyük zararı işgalcilere verin’ çağrısında bulundu. Verilen emirlerin ardından, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.