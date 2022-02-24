Son dakika | Rusya'dan Ukrayna'ya ikinci dalga füze saldırısı: Kiev ve birçok şehirde patlama sesi duyulduKodein ne demek, TDK'ya göre Kodein kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika | AFAD duyurdu: Çorum'un Kargı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde depremSuriyeli mültecilere tahammülü olmayan Avrupa, Ukrayna için hazırlıklara başladı! İslam dünyasından tepkiler yükseldi!Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşı korku dolu anları anlattı: Bombanın sesiyle uyandık, yataklarımızdan fırladıkHacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu dizisi ne zaman, hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanıyor?Metal Bükücü (Tornada) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika | Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ulusuna seslendi: Rusya ağır zayiata uğrayacak, Ukrayna bağımsızlığından taviz vermeyecekPutin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!Son dakika! Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu!
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

Ukrayna ordusu, 50 Rus işgalci öldürüldüğünü, 6 uçağın ise imha edildiğini duyurdu.

Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı. Putin'in emir vermesi üzerine harekete geçen Rus askerleri, Ukrayna'nın radarına yakalandı. Ülkenin doğusunda, 50 Rus askeri öldürülürken, 6 Rus uçağı imha edildi.

Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

"EN BÜYÜK ZARARI İŞGALCİLERE VERİN"

Putin'in emri ardından eyleme geçen Rus askerlerinin son olarak,  Ukrayna'nın Donbas bölgesine doğru askeri araçlarla ilerlediği görüldü. Bunun üzerine, Ukrayna lideri Zelenskiy, orduya ‘En büyük zararı işgalcilere verin’ çağrısında bulundu. Verilen emirlerin ardından, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, “50 Rus işgalci öldürüldü, Rusya Silahlı Kuvvetlerine ait 6’ncı uçak Kramatorsk bölgesinde imha edildi” ifadeleri kullanıldı.

Putin emri verdi, Zelenskiy affetmedi! Ukrayna ordusu, 50 Rus askerini öldürürken 6 uçağı da imha etti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT