Putin, Güvenlik Konseyinde Türkiye-Rusya zirvesini görüştü
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü. Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi. İdlib'deki...
MOSKOVA (AA) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Moskova ziyaretini ve İdlib'deki durumu görüştü.
Kremlin Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Putin'in Rusya Güvenlik Konseyini topladığı bildirildi.
İdlib'deki durumun ele alındığı belirtilen açıklamada, "Ayrıca Rusya ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın Moskova’ya gerçekleştireceği ziyarete yönelik hazırlıklar görüşüldü." bilgisi paylaşıldı.
Kaynak: AA
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