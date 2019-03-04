Putin 'INF'in askıya alınması öngören kararnameyi imzaladı
Rusya'nın TASS haber ajansı, Devlet Başkanı Putin'in, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerin askıya alınmasına...
Rusya'nın TASS haber ajansı, Devlet Başkanı Putin'in, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) doğan yükümlülüklerin askıya alınmasına dair kararnameyi imzaladığını duyurdu.
Kremlin basın sözcülüğüne dayandırılan haberde, imzalanan kararnameyle, 8 Aralık 1987'de ABD ile imzalanan nükleer anlaşmanın askıya alınmasının onanmış olduğu vurgulandı.
DHA
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