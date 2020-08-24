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Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi yaptı.

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Kremlin'den yapılan yazılı bildiriye göre, Putin, Netanyahu ile telefon görüşmesinde, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında gerçekleştirilen normalleşme anlaşması doğrultusunda Orta Doğu meselesini ele aldı.

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

Görüşme sırasında, Rus tarafı, Filistin meselesi için adil, kapsamlı ve sürdürülebilir çözümün bulunmasına desteği konusunda ilkesel yaklaşımını vurguladı ve "İsrail ve BAE arasındaki anlaşmanın bölgede istikrarı ve güvenliği güçlendireceği umudunu" ifadelerini kaydetti.

Suriye meselesinin de ele alındığı görüşmede, taraflar, uluslararası terörizme karşı mücadelede koordinasyonun devam ettirilmesinin önemini işaret etti.

Putin, Netanyahu ile telefonda görüştü

İki liderin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının klinik deneyleri ve üretimi dahil virüsle mücadelede iş birliğinin geliştirilmesi konusunu da görüştüğü duyuruldu.

 

Kübra Kaçmaz
Gece Editörü


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