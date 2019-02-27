Putin, Netanyahu'yu kabul etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'yu kabul etti.
Başkent Moskova'da gerçekleşen görüşmeye dair Kremlin'den yapılan açıklamada liderlerin ikili ticaret, ekonomik ve insani işbirliği konularını; özellikle uluslararası ve bölgesel sorunları, Suriye'deki durumu ve İsrail-Filistin çatışmasının çözümüne dair meseleleri ele aldıkları belirtildi.
DHA
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