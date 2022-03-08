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"Putin reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alıyordu" Rus casustan skandal itiraflar peş peşe geldi!

Öldürülen Rus casus Alexander Litvinenko'nun, Putin hakkındaki pedofili itirafı yıllar sonra ortaya çıktı.

"Putin reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alıyordu" Rus casustan skandal itiraflar peş peşe geldi!

Polonyum zehirlenmesi sonucu hayatını kaybeden eski Rus casusunun ölmeden önce Putin hakkında bulunduğu iddialar deprem etkisi yarattı. Rusya Devlet Başkanı'nın reşit olmayan genç kızlarla ilişkiye girdiğini söyleyen Alexander Litvinenko, anlattıklarıyla Putin'i yerin dibine sokarken, iddiaların sahibi ile organizatörler tutuklandı.

Putin reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alıyordu Rus casustan skandal itiraflar peş peşe geldi!

"BUNDAN ZEVK ALIYOR"

Rus casus Litvinenko'nun itirafları senelerce saklanmış, 2022 yılı Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle de açığa çıkarılınca, iddiaların sahipleri tutuklandı. Litveinenko'nun itirafında, "Putin, reşit olmayan kızlarla ilişkiye girmekten zevk alıyor. Hatta bunun için bazı geceler özel organizasyonlar düzenliyor" ifadeleri yer aldı.

Putin reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alıyordu Rus casustan skandal itiraflar peş peşe geldi!Putin reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girmekten zevk alıyordu Rus casustan skandal itiraflar peş peşe geldi!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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